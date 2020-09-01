تسجيل 875 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و7 حالات وفاة بين الفلسطينيين

المصدر: القاهرة، رام الله - وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت، في بيان صحافي، إن الوفيات شملت أربع حالات في مدينة القدس، وحالة في قطاع غزة، وأخرى في رام الله، والحالة السابعة كانت في قلقيلية.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة، مسجلة 393 حالة، تلتها محافظة الخليل بإجمالي 249 إصابة، فيما سجلت 99 حالة في قطاع غزة، وتوزعت بقية الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن هناك 31 من المصابين «في غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله: «إن ارتفاع الإصابات بـ(كورونا) شيء ملحوظ منا جميعاً، وفي جميع المحافظات».

وأضاف: «شددنا في الأيام الأخيرة إجراءات الرقابة، لا خيار لنا غير الوقاية، وآمل ألا نضطر للعودة إلى إجراءات الإغلاق مرة أخرى».

وتُظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين، منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس، بلغ 29 ألفاً و849 إصابة، تعافى منها 20 ألفاً و510، فيما بلغت حالات الوفاة 173 حالة. وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 23 حالة جديدة.

وأفاد المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان على صفحة الوزارة عبر «فيس بوك»، بخروج 818 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 72 ألفاً و120 حالة، حتى مساء الأحد.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى مساء الأحد، هو 98 ألفاً و727 حالة، من ضمنهم 72 ألفاً و120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news