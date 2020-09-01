121 حالة وفاة و4890 إصابة بـ «كورونا» خلال يوم واحد في روسيا

المصدر: موسكو - Àوام

سجلت السلطات الصحية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، انخفاضاً في معدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وقال مركز العمليات الروسي، الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، أمس إنه تم تسجيل 68 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 111 وفاة، أول من أمس، ورصد 4890 إصابة جديدة، مقابل 4941 إصابة، ليصبح العدد الإجمالي للضحايا 17 ألفاً و93 حالة وفاة، والإصابات 990 ألفاً و326 إصابة.

وارتفع عدد المرضى، الذين تم شفاؤهم في روسيا، بمقدار 2599، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتعافى ما مجموعه 806 آلاف و982 شخصاً، بينما تبقت 166 ألفاً و251 حالة نشطة حتى الآن.

وسجلت العاصمة موسكو 695 إصابة، و11 حالة وفاة، مقابل 677 إصابة و12 وفاة، أول من أمس، ليبلغ مجموع الحالات 261 ألفاً و733، منها 4809 حالات وفاة. وارتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 213 ألفاً و205، مع تماثل 904 أشخاص للشفاء.

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