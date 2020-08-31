نصف اللبنانيين مهددون بانعدام الأمن الغذائي بعد انفجار المرفأ

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من أن أكثر من نصف سكان لبنان معرضون لمواجهة خطر انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة، بعد انفجار مرفأ بيروت، الذي فاقم الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد.

وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في تقرير: «قد يتعذّر على نصف السكان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام».

وقالت الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي: «يجب اتخاذ إجراءات فورية لتلافي الوقوع في أزمة غذائية».

ودعت الحكومة اللبنانية إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء أهراءات الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي.

وتسبّب انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من أغسطس، بمقتل 188 شخصاً، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500.

وضاعف الانفجار المروع من تبعات الانهيار الاقتصادي الذي كان يُعانيه لبنان أساساً، على وقع انهيار قيمة الليرة وارتفاع معدلات الفقر.

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