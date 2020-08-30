417 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة بين الفلسطينيين

المصدر: رام الله (الضفة الغربية) - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل 417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وأربع حالات وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحافي، إن ثلاث حالات وفاة كانت في محافظة الخليل‭‭ ‬‬بينما كانت الحالة الرابعة في مدينة أريحا.

وأضافت أن الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 148 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 79 إصابة، فيما سجلت 29 حالة في قطاع غزة وتوزعت بقية الحالات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأشارت الكيلة إلى أن هناك 40 من المصابين بفيروس كورونا «في غرف العناية المكثفة، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا في مارس بلغ 28438 إصابة، تعافى منها 19323، فيما بلغت حالات الوفاة 164 حالة.

الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 148 حالة.

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