ترامب: أجندة بايدن السياسية «صنع في الصين» ولن يكون أحد بأمان تحت رئاسته

المصدر: واشنطن - وكالات

رسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة قاتمة لنمط الحياة في الولايات المتحدة الأميركية في حال فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، قائلا إن البلاد ستشهد حالة من انعدام الأمن والتراجع الاقتصادي ونهاية التمتع بالحقوق الأساسية مثل حرية التعبير وحيازة السلاح.

وقال ترامب وسط هتافات حشد تجمع خارج البيت الأبيض في خطاب قبوله لترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة على ولاية رئاسية ثانية:«لن يكون أحد بأمان تحت رئاسة بايدن».

وأضاف ترامب «أجندة جو بايدن هي» صنع في الصين «.: أجندتي هي»صُنع في الولايات المتحدة«.

وتابع ترامب»قد يدعي جو بايدن أنه 'حليف للضوء'، لكن عندما يتعلق الأمر بأجندته، فإن بايدن يريد أن يبقينا في الظلام التام ''، مستشهدا بخطاب قبول منافسه لترشيح الحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي.

وتتضمن خطاب ترامب، الذي استمر 70 دقيقة، مزاعم غريبة، مثل أنه هو أعظم رئيس للأميركيين من أصول إفريقية منذ عهد الرئيس الراحل أبراهام لينكولن، الذي حرر العبيد.

كما استغل ترامب خطابه، الذي جاء في آخر أيام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، للإشادة بطريقة تعامله مع أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة، مصرا على أنه تحرك على وجه السرعة من أجل إنقاذ الأرواح.

وتابع ترامب قائلا: «سنهزم الفيروس والوباء ونخرج أقوى من أي وقت مضى»، دون أن يقدم خطة محددة.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن اللقاح المضاد لفيرور كورونا قد يكون جاهزا قبل نهاية العام.

كما تعهد ترامب بالوقوف إلى جانب سلطات إنفاذ القانون واتهم منافسه جو بايدن بالسعي لشن «هجوم على السلامة العامة».



ومضى ترامب قائلا: «لن يكون أحد بأمان في أمريكا تحت رئاسة بايدن»، زاعما أن منافسه الديمقراطي يريد قطع التمويل عن الشرطة.



وأردف ترامب: «علينا إعادة سلطات تطبيق القانون وشرطتنا إلى قوتهم. إنهم يخشون التصرف». «لا يمكننا السماح أبدًا بحكم الغوغاء».

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