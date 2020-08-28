منحنى "كورونا" في مصر يعاود الارتفاع.. 237 إصابة جديدة و25 وفاة

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت وزارة الصحة المصرية، يوم الخميس، إنها سجلت 237 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 حالة وفاة مقابل 206 إصابات و19 وفاة يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 98062 حالة من ضمنهم 69612 حالة تم شفاؤها، و 5342 حالة وفاة".

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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