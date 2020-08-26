الأسد يكلف حسين عرنوس تشكيل الحكومة في سورية

المصدر: دمشق - أ.ف.ب

كلف الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، حسين عرنوس، الذي سلمه قبل أكثر من شهرين مهام رئاسة الوزراء موقتاً، تشكيل حكومة جديدة بعد أسابيع من انتخابات مجلس الشعب.

وتسلم عرنوس، وزير الموارد المائية سابقاً، في 11 يونيو مهام رئيس الوزراء موقتاً، إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو، بعدما أعفى الأسد رئيس الحكومة السابق، عماد خميس، من منصبه.

وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على تطبيق «تليغرام» أن الأسد أصدر «المرسوم رقم 210 لعام 2020، القاضي بتكليف المهندس حسين عرنوس بتشكيل الوزارة في الجمهورية العربية السورية».

وبحسب الدستور، تصبح الحكومة منذ تأدية نواب مجلس الشعب اليمين الدستورية، في 10 أغسطس، حكومة تصريف أعمال.

وعرنوس (67 عاماً) يتحدر من مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب).

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