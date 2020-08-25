الفلبين تسجل 4686 إصابة جديدة بـ «كورونا» و13 وفاة

المصدر: مانيلا - رويترز

أكدت وزارة الصحة في الفلبين، أمس، تسجيل 4686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 194252، سُجل أكثر من 60% منها خلال الشهر الماضي، في حين وصل عدد الوفيات إلى 3010.

في الأثناء، حث المسؤولون في الفلبين المواطنين على السعي للحصول على المشورة في ما يتعلق بالقلق والاكتئاب وغيرهما من مشكلات الصحة النفسية وسط تقارير بزيادة حالات الانتحار خلال جائحة «كورونا».

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