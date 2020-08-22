«مأدبة عشاء» في «زمن كورونا» تتسبب في استقالة وزير الزراعة الأيرلندي

المصدر: دبلن ■د.ب.أ

استقال وزير الزراعة في أيرلندا، دارا كاليري، بعد حضور مأدبة عشاء، يوم الأربعاء الماضي، ربما انتهكت إجراءات مكافحة فيروس كورونا، التي تبنتها الحكومة قبل ذلك بيوم.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل مارتن: «هذا الحدث كان لا يتعين أن يمضي قدماً، بالطريقة التي حدث بها، في ضوء قرار الحكومة».

وأضاف مارتن: «حضور كاليري للحدث كان» خطأ وسوء تقدير من جانبه.

وكان فيل هوغان، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، ووزير أيرلندي سابق، بين 80 شخصاً، تقريباً، حضروا مأدبة العشاء، في منطقة كليفدن على ساحل أيرلندا المطل على المحيط الأطلسي.

وكانت السلطات الأيرلندية قد قررت إعادة تشديد القيود المفروضة على التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك بعد تداول فيديو على الإنترنت، يظهر فيه نادل بإحدى حانات العاصمة دبلن، وهو يقف على منضدة، ويلقي باللقم في أفواه العملاء، خلال حفل طعام.

ووصف رئيس الوزراء الأيرلندي، ميشيل مارتن، المشهد بأنه مقزز.

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