رئيس المجلس الأوروبي يؤجّل زفافه بسبب جائحة «كورونا»

المصدر: بروكسل ■د.ب.أ

أرجأ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، حفل زفافه في مونتميان الفرنسية، بعد أن تم وضع المنطقة ضمن قائمة بلجيكا للمناطق البرتقالية، ذات الانتشار المتوسط للجائحة، حسبما أكد المتحدث باسمه أمس. وكان من المقرر تنظيم حفل زفاف ميشيل على أميلي ديربودرينغين اليوم في مقاطعة فار في مونتميان، وهي منطقة تمت إضافتها إلى قائمة الأماكن التي توصي بلجيكا المسافرين إليها بالخضوع للحجر الصحي عند العودة. ولا يعد رئيس المجلس الأوروبي (44 عاماً) أول سياسي أوروبي بارز يتم إلغاء خطط زفافه بسبب الجائحة، فقد اضطرت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، إلى تأجيل زفافها مرتين.

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