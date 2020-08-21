توقيف مسؤول أمني كويتي سابق بسبب التجسس على مواطنين

المصدر: الكويت ■د.ب.أ

أعلن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أمس، إيقاف مدير أمن الدولة ومدير إدارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط، بسبب تسجيلات تجسس على بعض المواطنين.

وقال الصالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إنه اتخذ إجراءً فور علمه بالتسجيلات المسربة الأخيرة، التي تعود لسنة 2018.

وأضاف أنه «بناء على التحقيقات الأولية تم إيقاف مدير عام أمن الدولة ومدير إدارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط».

وقال: «نحن بانتظار النتائج النهائية بشأن عمليات التنصت، وهو سلوك مرفوض تماماً».

وحول ما تم تسلّمه من تسجيلات، في فبراير الماضي، بشأن الصندوق الماليزي، أوضح الصالح أنه اتخذ جميع الإجراءات من تشكيل لجان تحقيق، مشيراً إلى أن الملف حالياً في النيابة العامة.

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