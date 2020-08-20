استقالة وزير الصحة البولندي وسط فضيحة بشأن التعامل مع «كورونا»

المصدر: وارسو - د.ب.أ

قدّم وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفسكي، أول من أمس، استقالته من منصبه، وسط مزاعم فساد مرتبطة بشراء أدوية ومعدات طبية خاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن شوموفسكي قدم استقالته في أعقاب تقارير لوسائل الإعلام المحلية وتحقيقات أجراها نواب بالمعارضة في مشتريات قامت بها وزارته. ونقلت الوكالة عن الوزير قوله، في تصريحات للصحافيين في وارسو، إنه سيعود إلى عمله كطبيب متخصص في أمراض القلب.

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