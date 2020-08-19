البرلمان المصري يقرّ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان

المصدر: القاهرة - وكالات

أقرّ البرلمان المصري، أمس، اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع اليونان، وذلك بعد يوم من موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية في المجلس على الاتفاقية.

وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة دستورية أو قانونية في الاتفاق، وأن طريقة إقرارها تخضع لتصويت البرلمان.

وذكرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في اجتماعها، أول من أمس، أنه وفق المذكرة الإيضاحية فإن الاتفاق يعد تعييناً جزئياً للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين تلك الحدود حينما يكون ذلك مناسباً من خلال المشاورات بين الطرفين في ما بعد النقطة (A) والنقطة (E)، وفقاً للقانون الدولي.

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