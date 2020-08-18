منظمة الصحة العالمية: «مناعة القطيع» ليست الحل لإنقاذ العالم من «كورونا»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قالت منظمة الصحة العالمية، إن مناعة القطيع ليست الحل الذي يعتمد عليه لإنقاذ العالم من فيروس كورونا.

وكان المدير الإقليمى لمنطقة غرب المحيط الهادى بمنظمة الصحة العالمية تاكيشى كاساى، قد أكد حسب «سكاي نيوز» إن انتشار فيروس كورونا يقوده بشكل متزايد أشخاص أعمارهم بين العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات ولا يدرك كثيرون أنهم أصيبوا بالعدوى.



وقال تاكيشى كاساى فى إفادة عبر الإنترنت، «هذا يزيد من مخاطر التداعيات على الفئات الأكثر ضعفا: كبار السن والمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة الأمد والذين يعيشون فى مناطق مكتظة بالسكان ومناطق محرومة».

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية حسب مصادر عدة، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news