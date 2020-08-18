السعودية: 28 حالة وفاة و1372 إصابة جديدة بـ«كورونا»

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3436 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 1372 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 299 ألفاً و914 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1432 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 268 ألفاً و385 شخصاً.

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