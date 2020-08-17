الخارجية الكويتية تتقدم بـ 16 شكوى رسمية ضد مصريين أساءوا إلى الكويت

المصدر: متابعات – سمير سعيد

رفعت وزارة الخارجية الكويتية 16 شكوى إلى نظيرتها المصرية، ضد مواطنين مصريين أساءوا إلى الكويت في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، قوله، في رد على سؤال برلماني، إن سفارة ‫الكويت في ‫القاهرة رفعت الشكاوى المذكورة منذ مطلع يناير 2020، بعدما خاطبت الخارجية الكويتية نظيرتها المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل ما يصدر من إساءات إلى دولة الكويت عبر منصات التواصل والفضائيات، مع التأكيد بأن الوزارة مستمرة في متابعتها لهذه القضايا دفاعاً عن الكويت وحفاظاً على سمعتها وسمعة مواطنيها.

وأوضح الناصر أنه "التزاماً بما نص عليه المرسوم الأميري 32/1962 الخاص بتنظيم وزارة الخارجية في مادته الأولى بأن تتولى الوزارة تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج"، وما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم ذاته بأن "تمارس الوزارة جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول"، فإن الخارجية الكويتية تقوم من خلال بعثات الدولة التمثيلية في الخارج باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسيئين إلى الكويت في الخارج.

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