روسيا تبدأ المرحلة الثالثة من دراسة لقاح «كورونا» خلال 10 أيام

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قال مدير مركز «غاماليا» لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبورغ، إن المرحلة الثالثة أو مرحلة ما بعد التسجيل لدراسة لقاح «كورونا»، الذي طوره المركز، قد تبدأ خلال سبعة إلى 10 أيام.

ووفقاً لوكالة «تاس» الروسية، فإن من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في هذه الدراسة.

وقال جينتسبورغ لوكالة «تاس» الروسية: «سنقدم (اليوم) النسخة الأولى من بروتوكول دراسات ما بعد التسجيل، ونظراً إلى الاهتمام الكبير من قبل الجمهور والصحافة بهذا الموضوع، أعتقد أن وزارة الصحة لن تتأخر وستوافق لنا على البروتوكول في غضون أسبوع، لذلك أعتقد أنه في غضون سبعة أو حداً أقصى 10 أيام، كل شيء سيبدأ».

ووفقاً لموقع «روسيا اليوم» ستُجرى الدراسات والاختبارات في منطقة موسكو.

وقال جينتسبورغ: «سيشارك عشرات الآلاف من الأشخاص، ونظراً إلى أن العملية مكلفة مادياً، سيؤخذ بعين الاعتبار الجانب المالي، توجد بمنطقة موسكو كل البنية التحتية اللازمة لإجراء ليس فقط التطعيم، ولكن أيضاً المراقبة والمتابعة».

وفي وقت سابق، قالت الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين «روس بوتريبنادزور»، إنه بعد تسجيل الدواء سيشارك 2000 شخص في التجارب السريرية.

جينتسبورغ: العملية مكلفة مادياً.

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