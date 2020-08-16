أميركا تدعو إلى تحقيق شامل في انفجار مرفأ بيروت

المصدر: بيروت - رويترز

دعت الولايات المتحدة، أمس، إلى إجراء تحقيق شفاف وموثوق به في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وأودى بحياة 172 شخصاً، وقالت إن لبنان لا يمكن أن يعود أبداً لعصر كان «يحدث فيه أي شيء» في مرافئه وعند حدوده.

وقال ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية بعد زيارة المرفأ «لا يمكننا أبداً العودة إلى عصر كان يحدث فيه أي شيء في المرفأ أو على حدود لبنان، وهو ما أسهم في هذا الوضع».

وأشار إلى أن عناصر من مكتب التحقيقات الاتحادي سيصلون في غضون أيام بدعوة من لبنان للمساعدة في معرفة ملابسات ما حدث بدقة وما أدى لوقوع الانفجار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news