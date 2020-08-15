64 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» في الهند

المصدر: نيودلهي ■وام

أعلنت وزارة الصحة الهندية أمس، تسجيل 64 ألفاً و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و461 ألف و190 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 1007 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 48 ألفاً و40 حالة منذ ظهور الوباء في هذا البلد الذي يحتل المرتبة الثالثة من حيث الدول الأكثر تضرراً من فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة الأميركية والبرازيل.

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