سلطنة عمان تعرب عن تأييدها قرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل

المصدر: مسقط ـ وام

أعربت سلطنة عمان عن تأييدها قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل .

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عمان تأمل أن يسهم ذلك في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع."

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