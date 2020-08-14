الأمم المتحدة ترحب بالبيان المشترك بين أمريكا والإمارات وإسرائيل

المصدر: نيويورك- وام

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق الذي أعلن أمس " الخميس " بين دولة الإمارات وإسرائيل حول مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد غوتيريش بالبيان المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تخلق هذه الخطوة فرصة للقادة الفلسطينيين والإسرائيليين لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة من شأنها تحقيق حل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

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