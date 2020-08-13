إخلاء عقارات تشكل خطراً في بيروت

المصدر: بيروت - د.ب.أ

تقرّر في بيروت، أمس، إخلاء عقارات تشكل خطراً على شاغليها في العاصمة اللبنانية، ومنع المرور على الأرصفة والفسحات المحيطة بها.

وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إنه بعد الكشف الذي أجرته الدائرة الفنية في مصلحة الهندسة في منطقتي الرميل والمدور على عدد من الأبنية القائمة تبين أن الوضع الإنشائي لتلك الأبنية بات يشكل خطراً على شاغليها والمارة وعلى السلامة العامة.

ووفق البيان، طلب محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود، من قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي الإيعاز لمن يلزم لإخلاء كامل الأبنية القائمة على العقارات المذكورة.

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