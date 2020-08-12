لبنان.. إخلاء عقارات تشكل خطرا في بيروت

المصدر: بيروت - د. ب. أ

قرر مسؤول لبناني اليوم الأربعاء إخلاء عقارات تشكل خطرا على شاغليها في العاصمة بيروت، ومنع المرور على الأرصفة والفسحات المحيطة بها.

وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان صحافي اليوم أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام»، إنه بعد الكشف الذي أجرته الدائرة الفنية في مصلحة الهندسة في منطقتي الرميل والمدور على عدد من الأبنية القائمة تبين أن الوضع الإنشائي لتلك الأبنية بات يشكل خطرا على شاغليها والمارة وعلى السلامة العامة.

ووفق البيان، طلب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، من قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي الإيعاز لمن يلزم لإخلاء كامل الأبنية القائمة على العقارات المذكورة ومنع المرور ضمن الشوارع والأملاك العامة المحيطة بها بصورة مؤقتة ولحين التأكد من رفع الخطر.

يأتي ذلك بعد انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات بعيدة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.

وأسفر الانفجار عن سقوط 171 قتيلا وأكثر من 6000 جريح ، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

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