السعودية تسجل 34 حالة وفاة و1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3233 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1521 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 291 ألفا و468حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1640 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 255 ألفا و 118 شخصا.

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