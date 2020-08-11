انتشار إصابات «كورونا» في معبد بالهند

المصدر: مومباي - رويترز

قال مسؤول بمعبد شهير في الهند إن المعبد شهد أكثر من 700 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين به خلال الشهرين الماضيين.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في الهند لتتجاوز مستوى 2.2 مليون حالة، بعد تسجيل 62 ألفاً و64 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وتأتي الهند في المرتبة الثالثة من حيث عدد الحالات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل، لكنها سجلت عدداً قليلاً نسبياً من الوفيات، بلغ أقل من 45 ألف حالة، ويقول الخبراء إن ذروة التفشي في الهند ربما لا تأتي قبل بضعة أشهر.

وقال معبد فينكاتيسوارا في بلدة تيرومالا في جنوب الهند، وهو أحد أكبر وأغنى المعابد الهندوسية في العالم، إن اثنين من العاملين به وموظفاً سابقاً توفوا متأثرين بمرض «كوفيد-19» الناتج عن الإصابة بالفيروس منذ 11 يونيو الماضي، عندما أعاد المعبد فتح أبوابه للناس، بعد رفع إجراءات عزل عام فرضتها الحكومة. وأضاف أن عدد المصابين في المعبد إجمالاً بلغ 743 شخصاً. ولم يتضح كم من زوار المعبد، الذين يعدون بالآلاف يومياً، قد أصيب بالمرض.

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