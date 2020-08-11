467 إصابة جديدة بـ «كورونا» في فلسطين

المصدر: القدس المحتلة - رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت في تصريح صحافي أن حالتي وفاة سجلتا في بلدة كفر عقب، وواحدة في بلدة شعفاط، وثلاث حالات في محافظة الخليل، وحالة في محافظة بيت لحم، موضحة أن محافظة الخليل تصدرت أعلى نسبة في الإصابات الجديدة، مسجلة 189 حالة، تليها القدس بواقع 172 إصابة، وأشارت إلى أن هناك 24 مصاباً في العناية المركزة.

واستأنفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدراسة، أمس، في المدارس الثانوية بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن الدراسة ستنتظم في السادس من سبتمبر المقبل، ويبقى ذلك مرتبطاً بتطور وضع الجائحة.

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