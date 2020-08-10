المشيشي: الأحزاب لن تشارك في الحكومة التونسية

المصدر: تونس - رويترز

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي، اليوم الاثنين، إنه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة دون مشاركة أحزاب سياسية بسبب التناقضات والاختلافات الواسعة بين الأحزاب الرئيسية في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام التونسية عن المشيشي قوله: "الصيغة الأمثل لتكوين حكومة هي حكومة كفاءات مستقلة تماما تتوفر في أعضائها النجاعة والنزاهة وتكون قادرة على العمل في تناغم لتحقيق أهداف برنامجها".

ومن شأن الخطوة أن تضع المشيشي في خلاف مع "حزب النهضة الإسلامي" وهو أكبر حزب في البرلمان وقد رفض حكومة دون أحزاب.

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