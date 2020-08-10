جعجع: لبنان على موعد مع "إعلان موقف كبير" و"أخبار جيدة"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم الاثنين، إن "الأمور تتقدم سريعا وفي الساعات القادمة سيكون لدينا أخبار جيدة".

وأضاف معلقا على الأزمة التي تمر بها البلاد بعد انفجار بيروت "نحن على بعد ساعات من إعلان موقف كبير، ولا نهتم باستقالة الحكومة لأن من يشكلها هو نفسه"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية هي من قشور الأزمة".

ونوه جعجع في تصريحاته إلى أن " أكثرية الطبقة السياسية ليست جيدة، ونعمل للوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة لأن الأزمة هناك".

وتحدث جعجع عن أن "الانتخابات وفق القانون نفسه ستنتج مجلساً نيابياً مختلفا لأن الأكثريات بين الناس اختلفت".

وبشأن الاستقالات من الحكومة، قال جعجع إن "من استقالوا حتى الآن فشوا خلق الناس، ولكن السلطة بقيت مثلما كانت"، مطالبا باستقالة المسؤولين كافة "بعد انفجار مرفأ بيروت يجب على السلطة كلها الاستقالة".

ويفترض أن تعقد الحكومة، اليوم الاثنين، اجتماعا هو الأول منذ الرابع من أغسطس، يوم وقوع الانفجار المروع الذي نتج عن حريق في عنبر في المرفأ خزنت فيه 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم، بحسب السلطات.

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