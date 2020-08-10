فيكتوريا تشهد أكبر عدد وفيات بـ «كورونا»

المصدر: سيدني - رويترز

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، أمس، تسجيل 17 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أكبر حصيلة ضحايا للوباء، رغم ظهور مؤشرات إلى تراجع عدد الإصابات الجديدة.

وسجلت الولاية، وهي ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد ومركز موجة تفشٍّ ثانية للمرض بأستراليا، 394 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بمتوسط يومي يراوح بين 400 و500 إصابة خلال الأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي الوفيات بالفيروس في فيكتوريا 210 حالات.

وتستأثر الولاية الواقعة جنوب شرق البلاد بأكثر من ثلثي الإصابات المسجلة في أستراليا وعددها زهاء 21 ألف حالة، وتتركز العدوى في عاصمتها ملبورن.

وفي مسعى لإبطاء انتشار الفيروس، فرضت فيكتوريا حظراً على التجول ليلاً، وشددت القيود على الحركة، وأمرت بإغلاق قطاعات كبيرة من الاقتصاد.

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