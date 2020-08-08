السعودية: 1469 إصابة جديدة بـ"كورونا" و37 وفاة

المصدر: الرياض-وام

أعلنت المملكة العربية السعودية تسجيل 1469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 287262 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 33692 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 1828 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليومي ان عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 1492حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 250440 حالة، فيما سجل عدد 37 وفاة جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 3130 حالة وفاة.

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