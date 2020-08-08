مصر.. 141 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" و20 حالة وفاة

المصدر: القاهرة - رويترز

أ‬علنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 وفاة وذلك مقابل 131 إصابة و21 وفاة في الأول من أمس‮.‬

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر حتى يوم الجمعة بلغ 95147 حالة من ضمنهم 50553 حالة تماثلت للشفاء و4971 وفاة‮.‬

ومع تخفيفها قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي‮.‬

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