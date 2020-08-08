مصر.. 141 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" و20 حالة وفاة
أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الجمعة، تسجيل 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و20 وفاة وذلك مقابل 131 إصابة و21 وفاة في الأول من أمس.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر حتى يوم الجمعة بلغ 95147 حالة من ضمنهم 50553 حالة تماثلت للشفاء و4971 وفاة.
ومع تخفيفها قيود العزل العام تدريجيا تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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