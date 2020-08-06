بالفيديو.. وزير خارجية لبنان: الشعب لا يستحقّ هذه الحياة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد وزير الخارجية اللبناني شربل وهبي أنه لا يوجد "طوق" على لبنان ولا "حصار"، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ليست سوى للتأكيد مجدداً على صداقة فرنسا ولبنان والعلاقة القوية بين الدولتين.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "النهار" البيروتية: "من يريد أن يساعد ويتأكد أن مساعدته تذهب نحو الهدف الذي يريده، فله الحق في القول إنه سيساعد بشرط أن يحدد الأهداف بنفسه. نحن نعرف ما هي الأهداف ونتبناها: الإصلاح، الحوار، التفاهم الوطني، الوحدة الوطنية، التكاتف وهذه أولوياتنا ومسؤولياتنا".

وعن أهمية الزيارة وما إذا كان لبنان فاز بدعم أكبر من فرنسا والاتحاد الأوروبي، أجاب الوزير: "بادر الرئيس الفرنسي وهو دائماً السبّاق، أهلاً وسهلاً به، لبنان يقدّر هذا الموقف، ويدعو كل الدول الصديقة التي لديها الإمكانات إلى مساعدة هذا البلد لتجاوز الأزمة والعودة إلى الوضع السابق".

وتابع: "الانفجار مؤلم، ونحن كمسؤولين انحنينا أمام الألم والضحايا. ما حصل مسؤولية كبيرة، وخلال مهلة قصيرة يجب ان ينتهي التحقيق ويحال المسؤولون إلى القضاء. الشعب اللبناني لا يستحقّ هذه الحياة".

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