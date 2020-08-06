عُمان: رفع قيود الانتقال بين المحافظات وتقليص ساعات الحظر

المصدر: دبي - رويترز

قالت وكالة الأنباء العمانية، أمس، إن سلطنة عُمان سترفع، اعتباراً من يوم السبت، قيود الانتقال بين المحافظات، والتي كانت قد فرضتها في 25 يوليو، للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال عطلة عيد الأضحى.

واعتباراً من يوم السبت، ستقلص عُمان أيضاً ساعات حظر التجول، لتصبح من التاسعة مساء حتى الخامسة صباحاً لمدة أسبوع، بدلاً من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً. وسيظل الإغلاق الكامل سارياً على محافظة ظفار في الجنوب، حتى إشعار آخر.

وسجلت عُمان، البالغ عدد سكانها 4.7 ملايين نسمة، ما يقرب من 80 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها 421 حالة وفاة.

وفرضت السلطنة إجراءات العزل العام، في مارس، في بعض المناطق، مثل: مسقط وظفار والدقم، وبعض المدن السياحية. ومنذ أبريل، تسمح عمان بإعادة فتح المراكز التجارية، ورفع بعض القيود بشكل تدريجي.

لكنها شددت الإجراءات، خلال عطلة العيد الطويلة، في أعقاب زيادة الإصابات في يونيو.

• السلطنة فرضت إجراءات العزل العام في مارس.

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