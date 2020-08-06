استقالة مسؤولة الصحة في نيويورك بسبب تعامل العمدة مع «كورونا»

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

استقالت مفوضة الصحة في مدينة نيويورك، أوكسيريز باربوت أول من أمس، بسبب ما وصفته بخيبة أملها إزاء تعامل العمدة، بيل دي بلاسيو، مع وباء فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وتعرض العمدة لانتقادات، بسبب عدم تحركه بسرعة كافية لإغلاق الشركات والمدارس في مارس، عندما أصبحت نيويورك، بؤرة تفشي المرض على مستوى الولايات المتحدة، ما أدى إلى وفاة أكثر من 20 ألف شخص في المدينة.

وكتبت باربوت، في خطاب استقالتها، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»: «أترك منصبي اليوم بخيبة أمل عميقة، لأنه خلال أخطر أزمة للصحة العامة في حياتنا، لم يتم استخدام خبرة وزارة الصحة التي لا تضاهى، في السيطرة على الأمراض إلى الدرجة التي كان يجب أن يتم استخدامها بها».

وأضافت أنه من الممكن خدمة المدينة بشكل جيد، من خلال وجود خبراء «في المركز الاستراتيجي للاستجابة، وليس في الخلفية».

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