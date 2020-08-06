إصابات «كورونا» في مصر تواصل التراجع

المصدر: القاهرة - رويترز

استمر تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في مصر مع إعلان وزارة الصحة والسكان تسجيل 112 إصابة، أول من أمس، مقابل 157 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إن ‭‭»‬‬إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 94 ألفاً و752 حالة، من ضمنها 45 ألفاً و569 حالة تم شفاؤها». وأضاف أنه تم تسجيل 24 وفاة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 4912 وفاة.

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