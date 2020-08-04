فضيحة على الهواء.. أردوغان يرتبك في قراءة كلمته ويكرر "عد للوراء"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ارتبك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال بث مباشر لكلمة ألقاها عبر الفيديو بمناسبة عيد الأضحى، وتلعثم في الكلمة التي كان يقرأها واضطر لإعادتها مرة أخرى.

ولفتت صحيفة "الزمان" التركية المعارضة، إلى أن أردوغان الذي كان يقرأ كلمته عبر شاشة إلكترونية، لم يتمكن من القراءة بالسرعة نفسها التي يتحرك بها الكلام المكتوب على الشاشة، فظهر خلال مقطع الفيديو، يقول "عد إلى الوراء" أكثر من مرة.

ولم ينتبه أردوغان أن الكلمة على الهواء مباشرة ما تسبب بفضيحة أضطر معها مستشاروه إلى تحذيره، قائلين: "يا سيدي نحن على الهواء مباشرة"، فيما ظهر الغضب على وجه أردوغان جراء الموقف الذي تعرض له.

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