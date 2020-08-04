الأمم المتحدة: "كورونا" تسبب في أكبر عملية انقطاع عن التعليم في التاريخ

المصدر: نيويورك – أ ب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 40 مليون طفل حول العالم انقطعوا عن الدراسة في سنواتهم التمهيدية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وحذر غوتيريش من أن ذلك قد يؤدي إلى "كارثة لجيل كامل قد ينتج عنها هدر للإمكانيات البشرية وتقويض لعقود من التقدم وتفاقم للتفاوت المترسخ".

ووصف غوتيريش تلك العملية بأكبر انقطاع للدراسة في التاريخ بعدما أدى انتشار الفيروس إلى إغلاق المدارس في أكثر من 160 دولة مما أثر على تعليم مليار طالب حول العالم.

وطالب الأمين العام بفتح جميع المدارس حول العالم بمجرد السيطرة على انتشار كوفيد-19.

كما أكد أن القرارات التي ستتخذها الحكومات الآن سيكون لها الأثر الكبير على مئات الملايين من الشباب وعلى إمكانيات التنمية بدولهم لعقود قادمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news