رئيس وزراء اليابان يغير كمامته المثيرة للجدل

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس، إنه توقف عن ارتداء الكمامة التي ترعاها الحكومة، والتي أثارت انتقادات لسوء جودتها وبطء تقديمها للجمهور، لأن هناك خيارات مختلفة أصبحت متاحة.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أن آبي توقف عن ارتداء ما أصبح يُعرف باسم «Abenomask»، وهو قناع وجه صغير من القماش القابل للغسل سخر منه المنتقدون كرمز لسياسة خارج المسار ضد جائحة «كورونا».

وبدأت الحكومة اليابانية في توفير الأقنعة القماشية الصغيرة لكل أسرة في أبريل الماضي لحل النقص في الكمامات في ذلك الوقت، لكنها أثبتت أنها لا تحظى بشعبية كبيرة. وذكرت «كيودو» أنه حتى الآن تم توفير 130 مليون كمامة للأسر في أنحاء اليابان، مع إنفاق مليارات من الين عليها.

وفي حين كانت هناك خطة لتوفير 80 مليون كمامة إضافية من القماش لدور رعاية المسنين ومنشآت أخرى، ألغت الحكومة الخطة بعد أن انتقدتها أحزاب المعارضة وبعض الجمهور باعتبارها غير فعالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news