باكستان تسجل أقل حصيلة وفيات يومية بـ «كورونا»

المصدر: إسلام آباد - د.ب.أ

سجلت باكستان، أمس، أقل حصيلة وفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، منذ أبريل الماضي، حيث توفي ستة مرضى خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5976 طبقاً للمركز الوطني للقيادة والعمليات، حسب شبكة «جيو نيوز» التلفزيونية الباكستانية.

وتم تسجيل ثلاث من حالات الوفاة في إقليم السند واثنتين في إقليم البنجاب وحالة وفاة واحدة في إقليم خيبر باختونخوا، طبقاً لما ذكره المركز. وكان قد تم تسجيل أقل حصيلة وفيات في البلاد في 17 أبريل الماضي، عندما توفي ثمانية أشخاص بسبب الفيروس.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، أظهرت الاختبارات إصابة 553 شخصاً بالفيروس، بينما بلغ عدد المتعافين بشكل إجمالي 248 ألفاً و577 من المرضى. وتم إجراء أكثر من 14003 اختبارات للفيروس أول من أمس.

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