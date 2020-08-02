أصغر رئيسة وزراء في العالم تحتفل بزفافها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

احتفلت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، مساء السبت، بزواجها من صديقها ”ماركوس رياكونين“، الذي تشاركت معه حياتها لمدة ستة عشر عاما.

وتزوج الثنائي وهما والدا طفلة تبلغ سنتين ونصف سنة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة هلسنكي بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين، حسب بيان رسمي.

ونشرت مارين، اليوم الأحد، صورة من حفل الزفاف، عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وأرفقت الصورة بتعليق ”أنا سعيدة وممتنة لمشاركة حياتي مع الشخص الذي أحبه“.

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