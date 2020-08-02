انفجار وإطلاق نار في هجوم على سجن بأفغانستان

المصدر: جلال أباد - أ. ف. ب

اقتحم مسلّحون سجنا في شرق أفغانستان، الأحد، في هجوم يشكل ضربة للهدوء النسبي الذي ساد البلاد مع إعلان وقف إطلاق النار تزامنا مع عطلة عيد الأضحى.

وأفاد المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطاء الله خوجياني أن المسلحين فجّروا سيارة مفخخة قرب السجن قبل أن يطلقوا النار على الحراس في المنشأة الواقعة في مدينة جلال أباد.

ونفت طالبان أي صلة لها بالهجوم الذي وقع في آخر أيام الهدنة بين الحركة والحكومة الأفغانية.

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