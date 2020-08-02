السعودية تسجل 1357 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و 30 حالة وفاة

المصدر: الرياض-وام

أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 1357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تم رصدها بعدد من المدن، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للاصابات المؤكدة في المملكة منذ ظهور الفيروس 278835 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 35837 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية منها 2011 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وأوضح مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي اليومي ان عدد المتعافين الجدد من الإصابة قد بلغ 2533حالة تعاف ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 240081 حالة، فيما سجل عدد 30 وفيات جديدة، ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 2917 حالة وفاة.

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