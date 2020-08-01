الكويت تحظر السفر من 31 دولة بينها 4 عربية.. بسبب كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، السبت، حظر الرحلات التجارية القادمة من عشرات الدول حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت إدارة الطيران في تغريدة على تويتر، إن القرار اتخذ "بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد-19 بشأن الدول عالية الخطورة".

وتابعت أن الدول المشمولة بحظر قدوم الطيران التجاري منها "حتى إشعار آخر"، تشمل "الهند، إيران، الصين، البرازيل، كولومبيا، أرمينيا، بنغلاديش، الفلبين، سوريا، إسبانيا، سنغافورة، البوسنة والهرسك، سيرلانكا، نيبال، العراق، المكسيك، إندونيسيا، تشيلي، باكستان، مصر، لبنان، هونغ كونغ، إيطاليا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا، بنما، بيرو، صربيا، مونتنيغرو، جمهورية الدومنيكان، كوسوفو".

وسجلت الكويت حتى صباح السبت، 66 ألفا و957 حالة إصابة و447 حالة وفاة، ووفق موقع جامعة جونز هوبكنز الأميركية الذي يرصد انتشار كوفيد-19 حول العالم.

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