قرقاش:": التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده.. مشيرا إلى أنه لا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي.

وقال معاليه على حسابة في "تويتر": التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي."

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