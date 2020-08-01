إدارة ترامب تدرس تشريعات جديدة للهجرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن فريقه يقوم بمراجعة قوانين الهجرة، مشددا على أنه يجب "الحرص على أن يدخل الوافدون إلى الولايات المتحدة بشكل قانوني".

وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، ذكر ترامب أن فريقه يعمل على مشروع قانون جديد للهجرة وآخر للرعاية الصحية.

وكانت إدارة ترامب أعلنت الثلاثاء أنها سترفض أي طلبات جديدة لما يسمى ببرنامج المهاجرين "الحالمين" وستقلص إجراءات الحماية من الترحيل لمن تنتهي مهلة التحاقهم بالبرنامج ويتعين تجديدها.

يذكر أن الرئيس السابق باراك أوباما هو من طبق ذلك البرنامج الذي التحق به حاليا 644 ألف مهاجر.

وأبلغ مسؤول في إدارة ترامب "رويترز" بأن الإدارة تعتزم مواصلة سياستها الرافضة لطلبات جديدة بالبرنامج، وهي سياسة مطبقة منذ 2017.

وقال المسؤول إن المهاجرين الذين من المقرر أن تنقضي حمايتهم من الترحيل سيجري تجديد مهلتهم لمدة عام إن لم يكن لهم سجل جنائي

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