هونج كونج تؤجل الانتخابات التشريعية لمدة عام بسبب "كورونا"

المصدر: هونج كونج - رويترز

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم، إنه سيتم تأجيل انتخابات المجلس التشريعي للمدينة التي كانت مقررة في السادس من سبتمبر لمدة عام بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي الإعلان بعد استبعاد 12 مرشحا مؤيدا للديمقراطية من الترشح لأسباب من بينها النوايا التخريبية، والمعارضة لقانون الأمن الوطني الجديد.

وقالت لام‭‭ ‬‬للصحافيين إن الانتخابات ستجري في الخامس من سبتمبر 2021 وإن القرار كان أصعب قرار تتخذه منذ سبعة أشهر.

وقالت إن القرار يهدف إلى حماية صحة الناس.

وسجلت هونج كونج أكثر من 3000 حالة إصابة بكورونا منذ يناير كانون الثاني، وهو أقل بكثير من المدن الكبرى الأخرى في العالم.

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