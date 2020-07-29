إصابات في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لـ"نتنياهو"

المصدر: القدس المحتلة - د ب أ

أفادت تقارير إسرائيلية اليوم الأربعاء بإصابة خمسة أشخاص في اشتباكات بين مؤيدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومناهضين له في تل أبيب.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن معارضين لنتنياهو، قولهم إن عناصر مؤيدة له تسللت لمسيرة لهم وهاجمت المتظاهرين بالعصي والزجاجات ورذاذ الفلفل.

وكان أكثر من ألف شخص تظاهروا الليلة الماضية بالقرب من منزل وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا وأغلقوا شوارع في تل أبيب احتجاجا على "محاولته إحباط الاحتجاجات المدنية".

وتشهد إسرائيل بصورة متكررة احتجاجات ضد سياسات الحكومة المتعلقة بفيروس كورونا وطريقة تعامل نتنياهو مع الجائحة.

وكانت إسرائيل سارعت لفرض تدابير إغلاق مشددة في شهر مارس الماضي، ما أدى إلى تسجيل معدلات وفاة وإصابات منخفضة نسبيا، إلا أنها سارعت أيضا إلى رفع الإغلاق، ما تسبب في تزايد حالات الإصابات بـ"كورونا" مرة أخرى منذ نهاية مايو.

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