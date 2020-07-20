«الصحة العالمية» تسجل زيادة قياسية في إصابات «كورونا» عالمياً

المصدر: عواصم - وكالات

سجلت منظمة الصحة العالمية، أول من أمس، زيادة قياسية جديدة، ولليوم الثاني على التوالي، في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم، بلغت 259 ألفاً و848 حالة خلال 24 ساعة. وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

وكانت المنظمة سجلت، يوم الجمعة الماضي، 237 ألفاً و743 إصابة جديدة. وزادت الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ 10 مايو. وبلغ متوسط ​​الوفيات 4800 في اليوم خلال شهر يوليو الجاري، بزيادة طفيفة عن متوسط بلغ ​​4600 وفاة في اليوم في يونيو الماضي.

وأودى فيروس «كورونا» المستجد بحياة أكثر من 600 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، بينهم أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا، حسب إحصاء أعدّته وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية.

ويتسارع انتشار الوباء في أميركا اللاتينية التي تعتبر القارة الثانية من حيث عدد الوفيات المسجلة، التي تخطت 160 ألفاً، بينها أكثر من 17 ألفاً خلال الأيام السبعة الأخيرة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن عدد الإصابات بفيروس «كورونا» حول العالم بلغ 14.3 مليون حالة حتى أمس، كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز الثمانية ملايين شخص.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تلتها البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وبيرو والمكسيك وتشيلي والمملكة المتحدة وإيران وباكستان وإسبانيا. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تلتها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، أمس، أنها سجلت رقماً قياسياً جديداً في عدد الإصابات اليومية بفيروس «كورونا». وبحسب ما نقله موقع «إن دي تي في» عن الوزراة، فقد تم تسجيل 38 ألفاً و902 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 543 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 26 ألفاً و816 حالة.

• 4800 متوسط ​​الوفيات اليومية جرّاء «كوفيد-19» عالمياً خلال يوليو.

• 600 ألف وفاة، و14.3 مليون إصابة بالفيروس حول العالم.

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