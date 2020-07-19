كوريا الشمالية تتحدث عن تطوير لقاح ضد «كورونا»

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

ذكرت شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية، أمس، أن كوريا الشمالية تزعم قيامها بتطوير لقاح خاص بها ضد فيروس كورونا المستجد.

وذكر مجلس الأبحاث العلمية في بيونغ يانغ أمس، أن علماءه يجرون حالياً تجارب سريرية لتطوير لقاح ضد الفيروس.

وذكر تقرير صادر عن لجنة العلوم والتكنولوجيا الحكومية الكورية الشمالية أن معهداً للأحياء الطبية تحت قيادة أكاديمية العلوم الطبية الكورية الشمالية، يقود جهود تطوير لقاح باستخدام ما يعرف بـ«انزيم محول للانغيوتنسين 2» أو «إيه سي إي 2»،ويعمل هذا الإنزيم على تحويل «الانغيوتنسين 1» إلى «الانغيوتنسين 2» ووظيفة «الانغيوتنسين 2» هي امتصاص الصوديوم.

وذكرت كوريا الشمالية أنها أكدت مناعة وسلامة لقاحها من خلال اختبارات على الحيوانات، وأن تجارب سريرية بدأت من هذا الشهر.

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