اسبانيا تسجل أكبر قفزة يومية في عدد إصابات "كورونا" خلال أكثر من شهرين

المصدر: اسبانيا - رويترز

سجلت إسبانيا أكبر قفزة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد خلال أكثر من شهرين، يوم الخميس، برصد 580 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة ارتفاعا من 390 حالة يوم الأربعاء، وتصدرت منطقتا أراجون وقطالونيا القائمة فيما يتعلق بأكبر عدد من الإصابات.

وأعادت السلطات فرض القيود في بعض مناطق قطالونيا، بما في ذلك الحجر المنزلي في منطقة لاردة، الأمر الذي أثر على 160 ألف شخص، وقال مسؤولو الصحة هناك إنه ستُتخذ إجراءات في برشلونة، عاصمة قطالونيا، دون أن يدلوا بمزيد من التفاصيل.

وظهرت أكثر من 170 بؤرة تفش في أنحاء إسبانيا منذ أن رُفعت في 21 يونيو حزيران القيود التي كانت مفروضة على صعيد البلاد، وهي واحدة من أشد قيود العزل العام صرامة في أوروبا. وتمثل قطالونيا بؤرة حالات التفشي الجديدة.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الإقليم بلغت 124 حالة مرتفعة عن 91 حالة سُجلت في اليوم السابق. وفي أراجون بالشرق قفزت حالات الإصابة إلى 266 حالة من 160، وفقا لوزارة الصحة.

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